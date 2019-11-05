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توك شو

سفيرنا في بريطانيا: إقبال كبير على جناح مصر ببورصة لندن للسياحة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
طارق عادل سفير مصر
طارق عادل سفير مصر في بريطانيا
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هاني حسين
قال طارق عادل سفير مصر في بريطانيا، تعليقا على مشاركة مصر في بورصة لندن للسياحة والسفر، إنه خلال أسبوع واحد فقط تم افتتاح معرض توت عنخ أمون وافتتاح بورصة لندن للسياحة بمشاركة مصر.

وأضاف طارق عادل في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة " صدى البلد"، :" الجناح المصري ضخم ومتميز وهناك إقبال من السائحين على الجناح المصري وذلك يأتي في أعقاب أحداث كثيرة".

وتابع طارق عادل:" قرار رفع حظر الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ اعطى زخما ساهم في إقبال السائح البريطاني على المعرض والجناح المصري بصفة خاصة".
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