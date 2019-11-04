كيرياليسون مو صالالا.. حمدي رزق يحتفل بتوقيع كتابه عن محمد صلاح.. شاهد

احتفل الإعلامى حمدى رزق بتوقيع كتابه كيرياليسون-موصالالا.



الكتاب صادر عن دار العين للنشى، ويقع في ٢٨٠ صفحة من القطع المتوسط ويحتوي عدد من الصور لنجم الكرة محمد صلاح وبه ١٣ فصلا .



ويتضمن الكتاب مقدمتين الأولى للدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والثانية للناقد الرياضي حسن المستكاوي.





وفي وقت سابق قال حمدي رزق، أن هذا الكتاب عبارة عن بحث محب عن من أحب، خاصة أن محمد صلاح اجتمع عليه المصريون