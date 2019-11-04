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اقتصاد

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول مشروع تشغيل مصانع الشباب بالطاقة الشمسية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:45 م
الغضبان
الغضبان
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ولاء عبد الكريم
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفل توقيع بروتوكول تشغيل مشروعات شباب بورسعيد بمجمع ال٥٨ مصنعا بالطاقة الشمسية لأول مرة بالمحافظة وتم توقيع البروتوكول بين الدكتور عمرو طه مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة وعمرو شيحة رئيس جمعية شباب الأعمال بمشروع ال٥٨ مصنع .

وأكد المحافظ أن شباب بورسعيد يعيش عصر من الرعاية غير مسبوق لفتح مجالات العمل والإنتاج أمامهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونجح أبناء المحافظة من الشباب في إثبات وجودهم مع مشروع ال٥٨ مصنعا ودخلوا مراحل التصدير إلي الأسواق العربية والأوروبية وعلي نفس النهج يستعد ١٩ مصنعا بأصحابه من شباب المستثمرين للانتاج الشهر القادم ضمن مشروع ال٥٤ مصنع بجنوب بورسعيد .

وأعرب المحافظ عن سعادتة بابداعات الشباب في مختلف المشروعات التنموية التي بداو العمل بها .

كما اكد الدكتور عمرو طه مدير مركز تحديث الصناعة ان المشروع يساعد على توفير طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ل٢٢ مصنع بتكلفة ٦ ملايين جنيه ويتم تنفيذ المشروع في خلال ٦ أشهر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويتم التنفيذ بسواعد مصرية بإحدى شركات شباب الأعمال في مصر .

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