أمريكا تبدأ الانسحاب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

أفادت "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن بدء الانسحاب الرسمي لها من اتفاق باريس حول المناخ.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تبدأ، اليوم الاثنين، الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ.



يأتي ذلك بالرغم من الانتقادات الدولية الواسعة لهذه الخطوة، فضلًا عن تجاهل دبلوماسيين أمريكيين هذا الانسحاب، معلنين بقاء مشاركتهم في المفاوضات لمدة عام.



وقال بومبيو، في بيان أصدره اليوم الاثنين: "بدأت الولايات المتحدة اليوم عملية الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. وأرسلت، بموجب شروط هذا الاتفاق، بلاغا رسميا إلى الأمم المتحدة بشان الانسحاب".



وأشار بومبيو إلى أن "الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد على إرسال البلاغ الرسمي" للمنظمة العالمية.