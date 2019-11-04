على أنغام الموسيقي .. دكتور بطب بيطرى يلقي محاضرة علمية فى جامعة المنوفية

في تجربة فريدة من نوعها قام الدكتور عبد الغني حفناوي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب البيطري جامعة المنوفية بتطبيق تجربة فريدة وهي إلقاء الدروس العملية لمادة الامراض الباطنة على انغام الموسيقى لمدة ساعتين بهدف حل كافة المعوقات في سبيل تحقيق الترابط القوي بين الطالب والمواد الدراسية وتحقيق اكبر استفادة ممكنة علي مدار الوقت الذي يقضيه الطالب بالكلية.



ولاقت التجربة استحسان الطلاب حيث رحبوا بالفكرة لما تضيفه الموسيقى من جو هادئ وحالة من الراحة أثناء التدريس.



وقال حفناوي رائد التجربة ان الدافع وراء تنفيذ تلك التجربة انه وجد ان هناك فتورا في العلاقة بين الطلاب والمواد العلمية التي يدرسونها ولا يوجد حب متبادل بين الطرفين فأراد اضافة جو من الهدوء لإصلاح جزء من سوء العلاقة بين الطالب والمواد الدراسية .



وأثني جميع الطلاب على تطبيق الفكرة وطالب بتطبيق أفكار إبداعية خلاقة كتلك الفكرة لما لها من تأثير كبير في الفهم والعمل على تحقيق الترابط القوي بين الطالب والمواد الدراسية، وكذلك بين الطالب والأستاذ وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لتحقيق الهدف المنشود في التقدم والرقي.

