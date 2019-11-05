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اقتصاد

التخطيط: الحكومة تسعي للوصول باستخدام الطاقة الجديدة الى 37% عام 2035

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف الوصول لنسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لـ20% خلال عام 2022 وصولا لـ37% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول العام 2035.

ذكر " السعيد" في تصريحات لها، ان محطة كهرباء بنبان بأسوان تعتبر من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم، إذ تم انشاء 32 محطة توليد كهرباء وفرت 2 جيجا وات عن الانتهاء من تنفيذها منتصف العام الجاري.

أوضحت أن الحكومة تعكف علي إعادة توزيع الفائض في الموازنة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ضمن توجهاتها لدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات الأولي بالرعاية.

وأشارت إلي برنامج تكافل وكرامة والذي يغطي 3.8 ملايين مواطن، إلى جانب برنامج حياة كريمة والذي يغطي 16 محافظة.
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