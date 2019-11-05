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ثقافة

أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:18 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
يستعد قسم المعارض المؤقتة في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية خلال الشهر الحالي لافتتاح معرض مؤقت جديد في قاعة الميديا، بالدور الاول بالمتحف تحت عنوان"ادوات الزينة والحلاقة في اسرة محمد علي باشا".

ويتضمن المعرض مجموعة من ادوات الزينة والحلاقة مصنوعة من الذهب والكريستال والعاج،وهي خاصة بالملك فاروق والامير يوسف كمال.

وهذه المقتنيات تعرض لاول مرة بالمتحف،وسوف يكون محور هذا المعرض شخصية الأمير يوسف كمال، بإلقاء الضوء علي حياته الشخصية وأهم أعماله.

ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عبارة عن قصر شيد في 1919 في منطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية،وقد صمم طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر ومن الداخل تمت زخرفة القصر بوحدات فنية مميزة.

وتحول القصر إلي متحف للمجوهرات الملكية في العام 1986،ويضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة تعود للعام 1805 ومنها تحف نادرة بدءا من محمد علي باشا حتي فاروق الأول.
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور
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