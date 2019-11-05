أدوات حلاقة الأسرة العلوية.. متحف المجوهرات الملكية يعرض مقتنيات للمرة الأولى.. صور

يستعد قسم المعارض المؤقتة في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية خلال الشهر الحالي لافتتاح معرض مؤقت جديد في قاعة الميديا، بالدور الاول بالمتحف تحت عنوان"ادوات الزينة والحلاقة في اسرة محمد علي باشا".





ويتضمن المعرض مجموعة من ادوات الزينة والحلاقة مصنوعة من الذهب والكريستال والعاج،وهي خاصة بالملك فاروق والامير يوسف كمال.





وهذه المقتنيات تعرض لاول مرة بالمتحف،وسوف يكون محور هذا المعرض شخصية الأمير يوسف كمال، بإلقاء الضوء علي حياته الشخصية وأهم أعماله.





ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عبارة عن قصر شيد في 1919 في منطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية،وقد صمم طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر ومن الداخل تمت زخرفة القصر بوحدات فنية مميزة.



