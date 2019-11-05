علمه السباحة.. 50 خطوة لتربية طفل سعيد ومتزن نفسيا

انتشر فى الآونة الأخيرة العنف بين المراهقين والشباب والأطفال، وتتخوف كل أم على طفلها وأنها كيف نتشا طفل سوى اجتماعيا فى ظل العنف السائد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل الخطوات الصحيحة لذلك.



وقدمت استشارى العلاقات الأسرية وأخصائى تعديل السلوك سهام حسن، 50 قاعدة أساسية على كل الأسر أن تحرص عليها لتربية طفلها بشكل سليم وهى كالآتى:



أهمها على الأهل التخلص من جميع العقد التي ترسبت بهم منذ الطفولة وعرضهم أولا على طبيب نفسي أو استشارى علاقات أسرية، للتأكد من أن هؤلاء الأباء يصلحون لتربية وتنشئة طفل سوى اجتماعيا، فنحن جميعا أصبحنا أمام مجتمع ،ينظر إلى الطب النفسي على أنه وصمة عار، وهذا ليس صحيح، فالطبيعي أن النفس تجهد مثل أى عضو بالإنسان وليس عيب اللجوء إلى العلاج للحصول على الشفاء وعدم تدهور الحالة فيما بعد.



وأكدت "سهام حسن "على الحرص على هذه الخطوات فى التربية :

1- امدح طفلك أمام الغير.

2- لا تجعله ينتقد نفسه.

3- قل له(لو سمحت).

4- عامله كطفل واجعله يعيش طفولته.

5- ساعده في اتخاذ القرار بنفسه.

6- علمه السباحة.

7- اجعله ضيف الشرف في إحدى المناسبات.

8- اسأله عن رأيه، وخذ رأيه في أمر من الأمور.

9- اجعل له ركنا في المنزل لأعماله واكتب اسمه على إنجازاته.

10- ساعده في كسب الصداقات، فإن الأطفال هذه الأيام لا يعرفون كيف يختارون أصدقاءهم.

11- اجعله يشعر بأهميته ومكانته وأن له قدرات وهبها الله له.

12- علمه أن يصلي معك واغرس فيه مبادئ الإيمان بالله.

13- علمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس.

14- علمه كيف يقرأ التعليمات ويتبعها.

15- علمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها.

16- علمه مهارة الإسعافات الأولية.

17- أجب عن جميع أسئلته.

18- أوف بوعدك له.

19- علمه مهارة الطبخ البسيط كسلق البيض وقلي البطاطا وتسخين الخبز وغيرها.

20- عرفه بقوة البركة وأهمية الدعاء.

21- علمه كيف يعمل ضمن فريقه.

22- شجعه على توجيه الأسئلة.

23- اجعله يشعر أن له مكانة بين أصدقائه.

24- أفصح عن أسباب أي قرار تتخذه.

25- كن في أول يوم من أيام المدرسة معه.

26- ارو له قصصا من أيام طفولتك.

27- اجعل طفلك يلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلميذ.

28- علم طفلك كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع.

29- علمه كيف يرفض ويقول لا

30- علمه كيف يمنح ويعطي.

31- أعطه مالا يكفي ليتصرف به عند الحاجة.

32- شجعه على الحفظ والاستذكار.

33- علمه كيف يدافع عن نفسه وجسده.

34- اشرح له ما يسأل عنه من شبهات وشكوك في نفسه.

35- لا تهدده على الإطلاق.

36- أعطه تحذيرات مسبقة.

37- علمه كيف يواجه الفشل.

38- علمه كيف يستثمر ماله.

39- جرب شيئا جديدا له ولك في آن معا مع معرفة النتائج مسبقا.

40- علمه كيف يصلح أغراضه ويرتبها.

41- شاطره في أحلامه وطموحاته وشجعه على أن يتمنى.

42- أعلمه عن اختلاف الجنسين الذكر والأنثى من وحي آيات القرآن الكريم.

43- علمه القيم والمبادئ السليمة والكريمة.

44- علمه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته.

45- امدح أعماله وإنجازاته وعلمه كتابتها.

46- علمه كيف يتعامل مع الحيوان الأليف.

47- اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر منك.

48- اجعل له يوما فيه مفاجآت.

49- عوده على قراءة القرآن كل يوم.

50- أخبره أنك تحبه وضمه إلى صدرك، فهذا يزرع فيه