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توك شو

تامر أمين: مصر متسيدة البطولات والكؤوس في لعبة الاسكواش عالميا منذ زمن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:11 ص
نور الشربيني
نور الشربيني
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قسم التوك شو
علق الاعلامي " تامر امين " على فوز ابطالنا المصريين ببطولة العالم للاسكواش، انه يدعو كل وسائل الإعلام المصرية لتناول هذا الفوز، وأن تحتفي بالأبطال لأنهم يستحقون ذلك، وعلى رأسهم نور الشربيني التي احتفظت بلقب بطولة العالم للسيدات للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه " أخر النهار " المذاع علي قناة " النهار " ان مصر متسيده البطولات والكؤوس في لعبة الاسكواش على مستوى العالم منذ زمن طويل، مضيفا ان الاربع لاعبين المتأهلين للدور النهائي مصريين .

وأشار " تامر امين " الي انه من المؤسف ان نحصل على كل هذه البطولات في لعبة الاسكواش وان يكون لدينا ابطال مثل هؤلاء ويظلو في الظل ولا يعرف عنهم احد شئ ، مع اننا لدينا ابطال في العاب كثيره يجب ان نفتخر بهم لأنهم بالفعل ابطال مشيرا انه يجب على الإعلام والصحافة والمواقع الاخبارية تناول وإظهار انجازات هؤلاء الأبطال .
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