ايجاس: 490 مليار قدم مكعب غاز حجم الاستهلاك الصناعي في عام

أعلنت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن وصول استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي لـ حوالي 490 مليار قدم مكعب بمعدل1342.5 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام المالي الماضي.



ذكر تقرير صادر عن الشركة أن نسبة الاستهلاك بلغت 22.5 % من إجمالي الاستهلاك المحلي.



أوضح التقرير أن حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي والذي بلغ خلال العام المالي 2018/2019 حوالي 2181.7 مليار قدم مكعب بمتوسط استهلاك يومي 5977.4 مليون قدم مكعب.



أشار التقرير إلي أن قطاع الكهرباء احتل المرتبة الأولي كأكبر القطاعات المستهلكة للغاز وبلغ استهلاكه حوالي 1359 بليون قدم مكعب بمعدل استهلاك يومي 3723.3 مليون قدم مكعب، ونسبة حوالي 62.3 % من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بمصر.



