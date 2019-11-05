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عبدالرحمن أبو زهرة: حزين لاختصار الجماهير لمسيرتي في شخصية المعلم سردينة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
الفنان عبدالرحمن
الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
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حمزة شعيب
أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه سيحتفل العام المقبل بمرور 60 عاما على احترافه الفن، منوها إلى أنه حزين لاختصار الجماهير تاريخه الفني في شخصية "المعلم إبراهيم سردينة"، بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء DMC": "اختصار تاريخي الفني في شخصية المعلم إبراهيم سردينة يصيبنى بالضيق والانزعاج، فكل فنان له أعمال فنية متميزة تترك انطباعا جيدا لدى الجمهور".

وأشار إلى أنه خلال تاريخه الفنى البالغ 56 عاما، لم يتأخر مرة واحدة عن تصوير مشاهده في أي عمل فني، مؤكدا: "بذاكر أعمالى الفنية جيدا لدرجة أنني أحلم كثيرا بشخصياتي في هذه الأعمال أثناء نومي، ولو محبتش الشخصية مش هشتغلها، وميمهنيش مساحة الدور".
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