اعتقال جين فوندا مجددا.. هل تقضي النجمة الأمريكية عيد ميلادها الـ82 في السجن؟

اعتقلت الشرطة الأمريكية الممثلة صاحبة الـ81 عاما جين فوندا على خلفية مشاركتها في أنشطة العصيان المدني لزيادة الوعي بقضايا المناخ داخل مبنى الكابيتول بالكونجرس.



وتعد فوندا واحدة من بين عشرات المعتقلين خلال تلك التظاهرات الواقعة في واشنطن، ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر وعرقلة سير الطريق، وفقا لشبكة "ان بي سي" الأمريكية.



وذكرت الشبكة أن تلك المرة هي الرابعة التي يتم فيها اعتقال فوندا خلال نفس الشهر، موضحة أنه تم اعتقال الممثلتان روزانا أركيت وكاثرين كينر أيضا رفقة فوندا.



وفور اعتقالها قالت الممثلة الأمريكية "سأقضي ليلتي وانا قيد التوقيف.. لا مشلكة فليلة واحدة ليست أمرا خطيرا"



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الممثلة الأمريكية تؤمن بأن العالم بحاجة إلى مزيد من الجهد بشأن "تغير المناخ" كما أنها لها تاريخ طويل من المشاركة في المظاهرات المناخية وألقت خطابا للمتظاهرين كما أنها تحث السياسيين على دعم هذا الملف .



وتشارك فوندا باستمرار في المظاهرات الأسبوعية التي تقام يوم الجمعة لمكافحة تغير المناخ، وتظهر دائما بثيابها الأحمر الشهير، بعكس باقي الممثلين.



وغيرت فوندا محل إقامتها من كاليفورنيا إلى واشنطن وذلك لتتمكن من المشاركة بسهولة في الاحتجاجات.



وسلطت تقارير إعلامية الضوء على أن عيد ميلاد فوندا هذا العام في شهر ديسمبر يصادف يوم سبت، أي بعد ساعات من احتجاجات يوم الجمعة متوقعة أن تقضي الممثلة الشهيرة عيد ميلادها الـ82 في الزنزانة.



ومنذ السبعينيات تبنت النجمة السينمائية دورا للدفاع عن حقوق النساء ومبادرات السلام، كما دعمت الناشطة السويدية جريتا تونبرج.