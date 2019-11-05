رغم تبريرات إيهاب جلال.. صدى البلد يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رحيل ياسر سالم عن المصري

كشف "صدى البلد" عن أسباب رحيل اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، العائد للمنصب عقب استقالته من مجلس إدارة النادي بعد نجاحه بعام، بسبب خلافات مع العميد حسام حسن، وقت توليه الإدارة الفنية للفريق، وعدم اتخاذ المجلس قرارا ضد المدير الفني لصالح نائب رئيس المجلس، غير ان جلال عقب توليه المهمة قرر الاستعانة بصديق عمره مجددا فى منصب مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول برغم اعتراض اعضاء المجلس .



وعلم "صدى البلد" أن خلافات دارت بين سالم وعدد من اعضاء المجلس قدم على إثرها مدير الكرة اعتذارا عن اكمال مهمته فى معاونة جلال غير ان الأخير حاول احتواء الموقف وبرر- عبر موقع النادى الرسمي- أن غياب الثنائي مدير الكرة والمدير الادارى بسبب تكليفه بإنجاز بعض الأعمال الإدارية الخاصة بالفريق، وكان "جلال" يسعى لحل الخلافات الناشبة بين جميع الأطراف.



ووافق مجلس إدارة النادي المصري على قبول الاستقالة المقدمة من قبل ياسر سالم مدير الكرة في الفريق دون تردد، وكأن الأغلبية كانت فى انتظارها .



وكان إيهاب جلال المدير الفني للمصري يتمسك بوجود ياسر سالم في منصب مدير الكرة رغم رفض بعض أعضاء مجلس إدارة النادي نظرا لواقعة استقالته من منصبه السابق كنائب رئيس النادي بعد عام واحد فقط من تعيينه.



وحملت إدارة المصري مدير الكرة والجهاز الإداري، مسؤولية عدم قيد اللاعب الليبي مفتاح طقطق في قائمة الفريق الأفريقية.



كما رأى مجلس إدارة المصري وجود حالة من عدم الانضباط داخل الفريق بعد نشوب عدة مشادات بين اللاعبين وتخطي بعضهم مهام مدير الكرة وتصعيد الأزمات بشكل مباشر لمجلس الإدارة.



كذلك تعرض اللاعب الليبي مفتاح طقطق للانتظار داخل مطار القاهرة لأكثر من 4 ساعات دون تواصل أي شخص من النادي معه، أو إرسال سيارة له، ما تسبب في تعرضه للكثير من التساؤلات من قبل أمن المطار.



واقعة أخرى حدثت وهي انضمام كريم العراقي لاعب الفريق إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبي عقب العودة من سيشل، لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 الثاني في الكونفيدرالية، رغم أن الجهاز الفني كان يريد إشراكه في لقاء الإياب وحدث ذلك دون ترتيب من الجهاز الفني.



ودخل مدير الكرة السابق في خلافات خلال الأيام الماضية مع مجلس الإدارة وعلى إثر ذلك تم إيقاف محمود جابر إداري الفريق عن العمل وسيتم حسم موقفه خلال الأيام المقبلة وإضافة عنصر إداري جديد للجهاز الإداري.



أخيرا واقعة أخرى حدثت خلال معسكر الفريق في الإسكندرية لخوض مباراة العودة ضد بطل سيشل ولم تشهد وجود مديرا للكرة أو المدير الإداري.