مهمة إنسانية لمركز يتبع الملك سلمان فى المغرب.. تفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 33 عملية جراحية في الغدد الدرقية بمدينة قلعة السراغنة في المغرب وأجرت الكشف على العديد من الحالات المصابة فى اليوم الثانى من الجملة.





وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بمرض الغدة الدرقية فى المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وتجدر الإشارة إلى أن، المركز أجري ايضا 100عملية جراحية لمرضى العمى، وكشفت على 3,200 شخص وجاءت الحملة بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.





كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية منذ يومين. وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات معقدة في اليوم الـسادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة.



وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن, 1,500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 6,000 أسرة بواقع 36,000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريتي نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء، و 2,500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 10,000 أسرة بواقع 60,000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات مأرب وصرواح والوادي بمحافظة مأرب، و 1,350 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 5,400 أسرة بواقع 32,400 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة، و 2,000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 3,700 أسرة بواقع 22,200 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات حيران، ميدي، حرض ، عبس بمحافظة حجة.



يشار إلى أن، هذه المساعدات تأتى في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.