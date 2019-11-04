أحمد ناجي: حراس المنتخب الأوليمبي في حاجة لتدريبات اكتساب الثقة

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، بالمنتخب الأوليمبي قائلا :" يمتلك قدرات فنية ولاعبين على أعلى مستوى ".



وأضاف أحمد ناجي خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، عن قلقه الشديد من حراس منتخب مصر الأوليمبي بسبب عدم مشاركته باستمرار معلقا :" حراس المنتخب الأوليمبي في حاجة لتدريبات إكتساب الثقة ".





وأوضح أن لاعبي المنتخب الأوليمبي على أتم الاستعداد لتحقيق البطولة الأفريقية تحت سن " 23 سنة "، خصوصا في ظل إقامتها على الأراضي المصرية .

