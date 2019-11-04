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رياضة

أحمد ناجي: حراس المنتخب الأوليمبي في حاجة لتدريبات اكتساب الثقة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:49 م
أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق
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حسام الحارتي
أشاد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، بالمنتخب الأوليمبي قائلا :" يمتلك قدرات فنية ولاعبين على أعلى مستوى ".

وأضاف أحمد ناجي خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، عن قلقه الشديد من حراس منتخب مصر الأوليمبي بسبب عدم مشاركته باستمرار معلقا :" حراس المنتخب الأوليمبي في حاجة لتدريبات إكتساب الثقة ".


وأوضح أن لاعبي المنتخب الأوليمبي على أتم الاستعداد لتحقيق البطولة الأفريقية تحت سن " 23 سنة "، خصوصا في ظل إقامتها على الأراضي المصرية .
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