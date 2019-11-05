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حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير مستندات وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
تجديد حبس شخص لاتهامه
تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير مستندات
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رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بتزوير مستندات الحكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وكان نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة فى القبض على مزور للمستندات الحكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام صاحب مكتب للطباعة الكائن ـ ميدان الأوبرا ـ دائرة قسم شرطة الموسكي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه فى تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، متخذًا من المكتب محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المكتب وعثر بداخله على أكلاشيه تقرأ بصمته (النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدات الكهربائية ـ اللجنة النقابية) وأكلاشيه تقرأ بصمته (إدارة قها التعليمية ـ مدرسة عزبة الباجور للتعليم الاساسى ـ الرقم التعريفي / 1415523) وأكلاشيه تقرأ بصمته (محافظة الجيزة ـ إدارة أوسيم التعليمية ـ توجيه المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات) جميعهم مقلدين.

واعترف بتقليد المضبوطات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.
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