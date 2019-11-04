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رياضة

ملك وكتابة.. أول تعليق من عدلي القيعي على قبلة تركي آل الشيخ للخطيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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نور عادل
علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لمنزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الاثنين.

وقال عدلي القيعي خلال برنامجه ملك وكتابه المذاع عبر فضائية النادي الأهلي: "أهلا بكل وصل يأتي من القلب".

وشدد عدلي القيعي على أن زيارة تركي آل الشيخ إلى الكابتن محمود الخطيب تعني زيارته لـ 80 مليون مشجع أهلاوي.

وأعلن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن زيارته إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.

ونشر تركي آل الشيخ صورا له مع محمود الخطيب وهو يقبله خلال الزيارة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "في زيارة لـ أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد الله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا.
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