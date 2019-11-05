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خبير: مصر نفذت أكثر من 7000 كيلو متر طرق فى عهد الرئيس السيسي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
شبكة الطرق
شبكة الطرق
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هاني حسين
قال عماد نبيل استشاري الطرق والمرور الدولي، إن مصر قفزت 90 مركزا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات.

وأضاف عماد نبيل في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصر حققت انجازا بالوصول إلى المرتبة 28 في سابقة هي الأولى من نوعها، مضيفا:" يتم تحديدي ترتيب الدول في جودة الطرق وفقا لـ مدى توفر الخدمة ومدى سهولة الوصول وعدم ضياع الوقت ونسبة التلوث ومدى توفر الطرق وفقا لعدد السكان وجدوة الطرق ومؤشرات الأمان والسلامة المرورية عليها".

وتابع عماد نبيل:" في عهد الرئيس السيسي ومنذ إطلاق المشروع القومي للطرق، مصر نفذت أكثر من 7000 كيلو متر طرق ، باعتراف التقارير الدولية هناك انخفاض في معدل الحوادث انخفضت الوفيات بحوالي 50%".
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