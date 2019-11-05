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حوادث

تجديد حبس عامل و2 آخرين لاتهامهم بسرقة 150 ألف جنيه من تاجر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
تجديد حبس عامل و2
تجديد حبس عامل و2 آخرين لاتهامهم بسرقة 150 ألف جنيه
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رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عامل و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة 150 ألف جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال الأمن بالقاهرة ألقت القبض علي عامل بمخزن بالنزهة و2 آخرين لسرقتهم بضائع بـ150 ألف جنيه من داخل المخزن.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من تاجر قرر باكتشافه سرقة 5 كراتين بداخلهم عدد 10.000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ 150.000 جنيه من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة ـ دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عامل بالمخزن وعاطلين، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي 25.500 جنيه " من متحصلات الواقعة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائق مالية وطبيعة عمله بالمخزن المشار إليه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الثاني والثالث، وبتاريخ اليوم تمكنوا من دخول المخزن والاستيلاء على المضبوطات.

وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات، تم بإرشادهم ضبط باقي المسروقات بمخزن مستأجر كائن بمنطقة كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج.
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