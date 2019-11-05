عبدالرحمن أبوزهرة يحكى موقفا كوميديا تعرض له فى المطار بسبب المعلم سردينة

روى الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، موقفا طريفا تعرض له بسبب دوره الشهير فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" المعلم إبراهيم سردينة، قائلا: "عندما كانت ابنتي تدرس الدكتوراه في كندا وسافرت إليها لحضور المناقشة، عند عودتي إلى المطار سمعت صريخ الناس في المطار ينادوني "يا معلم سردينة".





وأشار الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى أنه في حياة كل فنان دور مميز، يجعل الناس تنسى جميع أدواره وتتذكره فقط بهذا الدور.



