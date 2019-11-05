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عبدالرحمن أبوزهرة يحكى موقفا كوميديا تعرض له فى المطار بسبب المعلم سردينة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:26 ص
عبدالرحمن أبوزهرة
عبدالرحمن أبوزهرة
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حمزة شعيب
روى الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،  موقفا طريفا تعرض له بسبب دوره الشهير فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" المعلم إبراهيم سردينة، قائلا: "عندما كانت ابنتي تدرس الدكتوراه في كندا وسافرت إليها لحضور المناقشة، عند عودتي إلى المطار سمعت صريخ الناس في المطار ينادوني "يا معلم سردينة".

وأشار الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى أنه في حياة كل فنان دور مميز، يجعل الناس تنسى جميع أدواره وتتذكره فقط بهذا الدور.

وأضاف "أبوزهره" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أتضايق نسبيا من هذا الأمر"، مشيرا إلى أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" اكتسح اكتساحا خرافيا، حتى بعد مرور 30 عاما على عرضه فما زال الناس يشاهدونه بنفس الشغف.
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