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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل شركة فى عابدين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
تجديد حبس شخصين لاتهامهما
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أجهزة
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اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم سرقة أجهزة من داخل شركة فى عابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من محامى شركة للدعاية والإعلان قرر باكتشاف سرقة 3 جهاز كمبيوتر و3 جهاز لاب توب وهاتف محمول من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب تحصيل بذات الشركة وعامل بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالشركة خطط لسرقة محتوياتها.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني حيث تمكنا من الدلوف للشركة عقب قيامه باصطناع نسخة من مفتاحها الأصلي وسرقة محتوياتها، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.
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