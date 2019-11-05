الأول حصل على رحلة إلى الهند.. تعليم الجيزة تكرم الطلاب الفائزين في مسابقات الطهي

استقبل خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة في مسابقات الطهي.



وجاءت نتيجة مسابقات الطهي كما يلي:



1- حصل الطالب محمد مشرف بمدرسة أكتوبر الفندقية، على المركز الأول، وفاز بشهادة تقدير، وميدالية ذهبية، ورحلة إلى الهند.



2- حصل الطالب محمد يحيى بمدرسة الشيخ زايد الفندقية على المركز الثانى وفاز بشهادة تقدير وميدالية فضية.



3- فاز الطالب عبد الله سلومه بمدرسة الهرم الفندقية على المركز الثالث وحصل على شهادة تقدير وميدالية برونزية.



والتقط الطلاب صورة جماعية مع مدير المديرية، وذلك بحضور محمد عبد الله الأمين العام للنقابة المعلمين، و حمدي السيد مدير عام التعليم الفني.