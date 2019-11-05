برلماني: استشعرت الجدية من وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة

أشاد أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، بالمحاور التى تناولها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة آخر جهود الوزارة بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر.



وأكد النائب أحمد أبو خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما شخصيا بملفى التعليم والصحة لما لهما من اهمية قصوى، ودائما يتابع باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معقبا "هذه المتابعه المستمرة تعطى حافزا للقائمين على التعليم لتطويره".



وتابع النائب أحمد أبو خليل:" بالامس كنت فى وزارة التربية والتعليم واستشعرت حرص وجدية العاملين بها على إنجاح المنظومة الجديدة، والتغلب على كافة المشاكل من نقص معلمين وكثافة طلابية وما إلى ذلك".



وفيما يلي نرصد أبرز نقاط الحوار الذي دار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ونختصر ..



1- تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر

2- إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجًا ملهمًا

3 - التوجيه باستمرار الجهود لتطوير التعليم الأساسي والجامعي

4 - صياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة

5- التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين

6- خطوات تنفيذية لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية

7- تطورات المشروع القومي للقراءة

8- الاستعانة بـ15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية