Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القبض على شخص خطط لتفجير كنيس يهودي في ولاية كولورادو الأمريكية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:44 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولو جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي)، اليوم الإثنين، القبض على شخص يبلغ من العمر 27 عامًا يُشتبه في تخطيطه للقيام بهجوم ضد كنيس يهودي بولاية كولورادو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولي المكتب قولهم إن المشتبه به ريتشارد هولزر كان يخطط لاستهداف معبد ايمانويل في مدينة بويبلو بكولورادو، وهو ثاني أقدم كنيس في الولاية.

وأضافت أن هولزر طلب عن طريق "فيسبوك" من عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تسميم أعضاء الكنيس، مشيرة إلى أنه كانت لديه صفحات أخرى تدعو لتفوق العرق الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مزرعة الوعب أكبر وكر لإيواء الإرهابيين في قطر.. وزير سابق من أسرة آل ثاني استضاف قادة القاعدة.. بن لادن والظواهري أبرز من أقاموا بها.. والدوحة رفضت تسليم خالد شيخ محمد للولايات المتحدة

اعتقال جندي أميركي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

لحظة إطلاق مسلح أعيرة نارية أمام كنيسة ألمانية .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

البرلمان يقر عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهيئة المتحف المصرى الكبير

محمد صلاح يحسم الجدل حول موقفه من مواجهة ليفربول وجينك

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يغضب جمهور الزمالك.. سيرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل

ابنى سافر أوكرانيا.. مشادةعلى الهواء بين والد المتهم فى واقعة المنزلة وأحد أقارب المجني عليه.. فيديو

أول قرار من أحمد فلوكس ردا على التهكم والسخرية منه| فيديو

28 ألف رسالة كشفت جريمة قتل سيدة وعشيقها لـ زوجها الثري| تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة