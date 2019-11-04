القبض على شخص خطط لتفجير كنيس يهودي في ولاية كولورادو الأمريكية

أعلن مسؤولو جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي)، اليوم الإثنين، القبض على شخص يبلغ من العمر 27 عامًا يُشتبه في تخطيطه للقيام بهجوم ضد كنيس يهودي بولاية كولورادو.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولي المكتب قولهم إن المشتبه به ريتشارد هولزر كان يخطط لاستهداف معبد ايمانويل في مدينة بويبلو بكولورادو، وهو ثاني أقدم كنيس في الولاية.



وأضافت أن هولزر طلب عن طريق "فيسبوك" من عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تسميم أعضاء الكنيس، مشيرة إلى أنه كانت لديه صفحات أخرى تدعو لتفوق العرق الأبيض.