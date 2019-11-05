Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اعطيها لطفلك فورا... 3 بذور تقى طفلك من الأمراض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
للوقاية من الأمراض
للوقاية من الأمراض
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تتخوف العديد من الأمهات على أطفالهم عند قدوم كل فصل للشتاء بسبب تكرار حدوث نزلات البرد لاطفالهن، وتعرض بعض الأطفال العديد من الأمراض نتيجة لنقص المناعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص عل إعطاء طفلك الثلاث حبات لتقوية المناعة.

أكدت الدكتورة هند مأمون استشارى الطب البديل على إعطاء الطفل ثلاث حبات لتقوية المناعة وهما عبارة عن الاتى.


تقوية مناعة الطفل فى الشتاء


بالبذور مثل اليقطين ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان ، لتعزيز أجهزة المناعة لديهم. من خلال تناول مجموعة واسعة من البذور ، ستحصل على فيتامين (هـ) والزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ، وكلها تساعد الجهاز المناعي يمكنك إضافة البذور للسلاطة ، أو استخدام وجبة بذور الكتان المطحون في العصائر
Advertisements

ترشيحاتنا

عبدالرحمن أبوزهرة يحكى موقفا كوميديا تعرض له فى المطار بسبب المعلم سردينة

عائلة مفترية.. إنقاذ طفلة قبل دفنها حية.. فيديو

شوقي غريب.. تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

لكل اسم حكاية .. كوم أمبو مصيدة التماسيح في أسوان

أزمة جديدة في المنتخب.. بيراميدز يرفض انضمام لاعبي الفريق لـ معسكر الفراعنة.. تفاصيل

أضرار خطيرة للقيادة على مساعدين تالفة.. تعرف على علاماتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور