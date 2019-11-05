اعطيها لطفلك فورا... 3 بذور تقى طفلك من الأمراض

تتخوف العديد من الأمهات على أطفالهم عند قدوم كل فصل للشتاء بسبب تكرار حدوث نزلات البرد لاطفالهن، وتعرض بعض الأطفال العديد من الأمراض نتيجة لنقص المناعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص عل إعطاء طفلك الثلاث حبات لتقوية المناعة.



أكدت الدكتورة هند مأمون استشارى الطب البديل على إعطاء الطفل ثلاث حبات لتقوية المناعة وهما عبارة عن الاتى.





تقوية مناعة الطفل فى الشتاء





بالبذور مثل اليقطين ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان ، لتعزيز أجهزة المناعة لديهم. من خلال تناول مجموعة واسعة من البذور ، ستحصل على فيتامين (هـ) والزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ، وكلها تساعد الجهاز المناعي يمكنك إضافة البذور للسلاطة ، أو استخدام وجبة بذور الكتان المطحون في العصائر