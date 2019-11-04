موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يغضب جمهور الزمالك.. سيرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد
جمالك ماله حل.. سرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل من متابعيها |شاهد
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بسبب حلم البليلة.. اعرف التفاصيل
ياسمين صبري تبهر متابعيها بـ رشاقتها في الجيم| شاهد
مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين
رهان غريب. متابعة لـ سارة نخلة: ردي عليا عشان هتعزم ع العشا| شاهد
حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد
جمالك ماله حل.. سرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل من متابعيها |شاهد
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بسبب حلم البليلة.. اعرف التفاصيل
ياسمين صبري تبهر متابعيها بـ رشاقتها في الجيم| شاهد
مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين
رهان غريب. متابعة لـ سارة نخلة: ردي عليا عشان هتعزم ع العشا| شاهد