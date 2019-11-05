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فن

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. موقف محرج حدث له أمام قبر الرسول

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
حسن عابدين
حسن عابدين
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 5 نوفمبر، الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان حسن عابدين، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر يناهز الـ58 عامًا.

وحدث لـ حسن عابدين، موقف مثير أمام قبر الرسول (صلي الله عليه وسلم)، فأثناء زيارته لأداء مناسك العمرة، رغب الفنان الراحل في الاقتراب من القبر، فتعرف عليه حراس قبر الرسول الكريم، وطلب منه أحدهم الابتعاد عنه لأنه ممثل، حيث كان وقتها يقدم مسرحية "عش المجانين" التي كانت من أشهر الأعمال المسرحية آنذاك، وشاركه فيها الفنان الكوميدي محمد نجم.

وبعد محاولات من حسن عابدين، بإقناع الحراس برغبته الشديدة في زيارة قبر الرسول، لم تفلح المحاولات ليقرر عابدين العودة إلى القاهرة معلنا رغبته الأكيدة في اعتزال الفن.

وأكد حسن عابدين، ذلك لزميله الفنان محمد نجم حتى يساعده في تنفيذ هذه الرغبة وإنقاذا للموقف دبر له صديقه الفنان إبراهيم الشامي زيارة للشيخ محمد متولي الشعراوي حتى يهدئ من روعه وبالفعل قابل حسن عابدين الشيخ الشعراوي الذي نصحه بالعودة للفن ليقدم فنا هادفا يحارب به الفن الرخيص.
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