مراد وهبة: الرئيس السيسي واجه الإخوان بالإبداع

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الحق في الحياة مُقدم عن الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث إنه في إطار محاربة الإرهاب تكون هناك أولويات في قوانين حقوق الإنسان، ولا تكن كافة حقوق الإنسان متساوية.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج " نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، :" في إطار الإرهاب والقتل يبقى الحق في الحياة مقدم عن حرية التعبير والراي، إنت مهدد في حقك في الحياة ، ماذا تفيد الدعوة إلى حرية الرأي".



وأوضح وهبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه جماعة الإخوان الإرهابية بـ "الإبداع"، كما أنه شعر بسعادة بالغة عندما رفع الرئيس السيسي شعار "إبدع وفكر" كشعار لمؤتمرات الشباب .



