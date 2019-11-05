كفر الشيخ.. حقيقة غلق مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بسبب الجدري المائي

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ ، في بيان اليوم الاثنين ، أنه لم يصدر أي قرار بغلق مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بفوة بشأن إصابة التلاميذ بالجدري المائي.



وقال محافظ كفر الشيخ إنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حول هذا الموضوع والتي أكدت أنه يتم إعطاء الطلاب ، حال اصابتهم بالجدري المائي ، 15 يوما أجازة طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وليس غلق المدرسة.



وأمر المحافظ بتكثيف جهود الطب الوقائي بمدارس المحافظة ، وخاصة مدارس فوة ، للتأكد من خلوها من الجدري المائي ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وطبقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان.