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برلمان

حزب المؤتمر ينظم ندوة تثقيفية عن الوعي السياسي للمواطن في المنوفية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
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أسامة علي
نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة المنوفية، ندوة تثقيفية بمدينة قويسنا برئاسة عبد العزيز شلف، أمين عام مركز ومدينة قويسنا، لتعريف المواطنين بمدى ضرورة الوعي السياسي للمواطن.

وأوضح هشام الحاج علي مساعد رئيس حزب المؤتمر ورئيس مجلس الأمناء، أن الوعي السياسي للمواطن ينعكس على خطة التنمية الاقتصادية والسياسية الشاملة، مع ضرورة المشاركة السياسية للشباب والمرأة في الحياة الحزبية.

وتطرقت الندوة التوعية بأسباب مرض هشاشة العظام وطرق الوقاية منه والذى قدمه الدكتور أاشرف مسلم رئيس قسم العظام بمستشفى قويسنا العام.

جاء ذلك بحضور أحمد الصيفي أمين اتحاد شباب المحافظة، وأمانة اتحاد الشباب بقويسنا ومكتبها التنفيذي، وأمانة اتحاد المرأة بقويسنا وكوادر وقيادات ورؤساء اللجان النوعية للحزب بمركز قويسنا.
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