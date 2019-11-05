أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب مصر الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



قائمة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا للبطولة



حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي



الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.



خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر



خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.