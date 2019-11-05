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تعليم

بعد ظهور الجديري المائي.. محافظ كفر الشيخ يمنح المصابين إجازة 15 يومًا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
الجديري المائي
الجديري المائي
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محمود زيدان
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الاثنين، بتكثيف جهود الطب الوقائي بمدارس المحافظة، وخاصة مدارس فوه للتأكد من خلوها من الجديري المائي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وطبقًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إنه قد تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن الجدري المائي والتي أكدت أنه يتم إعطاء الطلاب حال إصابتهم بالجديري المائي 15 يومًا، إجازة طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وليس غلق المدرسة.

وكانت مدرسة الجمهورية الابتدائية بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت إصابة 12 حالة من تلاميذ المدرسة بمرض الجديري المائي، وتقرر منح المصابين إجازة 15 يومًا.
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