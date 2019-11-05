أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب غانا الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا





قائمة منتخب غانا الأولمبي بقيادة المدرب إبراهيم تانكو



حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.



الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.



الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.



الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.