أخبار النادي الأهلي اليوم 4-11-2019.. تركي آل الشيخ في بيت محمود الخطيب.. وتفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:.وجه تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي اعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي، عقب زيارته الي رئيس النادي محمود الخطيب اليوم الاثنين.كشفت الإعلامية شيما صابر تفاصيل مكالمة محمود عبد المنعم " كهربا "، لاعب نادي الزمالك السابق ومسئولي النادي الأهلي .كشفت مصادر خاصة، عن أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، كانت ودية للغاية ولم يتم التطرق فيها إلى أي تفاصيل.زار المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.نشر أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميا عن موعد مباراة النادي الأهلى مع الجونة فى الجولة الخامسة للدورى والتى شهدت جدلا واسعا بعد رفض مسئولي النادي خوضها قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة .