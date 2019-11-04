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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 4-11-2019.. تركي آل الشيخ في بيت محمود الخطيب.. وتفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:57 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:.

بعد قبلته لـ الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة حب لأعضاء مجلس إدارة الأهلي

وجه تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي اعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي، عقب زيارته الي رئيس النادي محمود الخطيب اليوم الاثنين.

تفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي الأهلي لحسم موقفه .. فيديو

كشفت الإعلامية شيما صابر تفاصيل مكالمة محمود عبد المنعم " كهربا "، لاعب نادي الزمالك السابق ومسئولي النادي الأهلي .

بعيدا عن الكورة.. ننشر تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ لـ رئيس الأهلي

كشفت مصادر خاصة، عن أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، كانت ودية للغاية ولم يتم التطرق فيها إلى أي تفاصيل.

قبل رأسه وأكل مع عائلته .. شاهد تركي آل الشيخ في بيت محمود الخطيب

زار المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.

مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين

نشر أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

رسميا .. المسابقات تحدد 25 نوفمبر 2019 موعدا لـ مباراة الأزمة بين الأهلى والجونة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميا عن موعد مباراة النادي الأهلى مع الجونة فى الجولة الخامسة للدورى والتى شهدت جدلا واسعا بعد رفض مسئولي النادي خوضها قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة .
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