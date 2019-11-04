أردوغان يحاول ابتزاز الاتحاد الأوربى .. فيديو

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" فيديو جديدا للرئيس التركى أردوغان يحاول فيه ابتزاز الأوروبيين من خلال ورقة اللاجئين السوريين.



وقال أردوغان فى الفيديو، "أن الأوروبين ينظرون لمشروع إنشاء منطقة آمنة، وأنهم يقولون إن هذا جميل جدا، ورد عليهم أردوغان ب حسنا وبالنسبة للأموال؟ عندما نأتى لموضوع الأموال لن يصدروا صوتًا، لكن هذا لن يتم دون أموال، وسنفعل ذلك سويًا”.



وتابع أردوغان خلال الفيديو، "غدًا سيكون الأمين العام للاتحاد الأوروبى فى ضيافتى، وسنتناول الإفطار سويًا، وسأطرح عليه البرنامج نفسه والخطة نفسها مجددًا، وسأطرح عليه المشاريع، وسأقول له : ادع أنت لاجتماع متطوعين دوليين، فإذا فعلت ذلك حسنًا، ولو لم تفعل سأدعو أنا إليه، فإذا كانت هناك استجابة، حسنًا، أما لو لم يكن فسنؤسس نحن مدينة أو مدنًا للاجئين بين تل أبيض ورأس العين إذا لزم الأمر".

