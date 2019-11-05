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رياضة

وليد سليمان: أتمنى تكرار مواجهة صن داونز ليس من أجل الثأر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:18 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
كشف وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته بشأن تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي" من معسكر الفريق في الإمارات: "أتمنى مواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك".

وأضاف: "نريد مواجهة صنداونز مجددا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".

وأتم سليمان: "أريد الفوز على صنداونز 1-0 والتتويج بلقب البطولة، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس".
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