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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب الكاميرون الأولمبي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
منتخب الكاميرون الأولمبي
منتخب الكاميرون الأولمبي
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ريهام بكير
تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.

وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.

ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا

قائمة منتخب الكاميرون الأولمبي بقيادة المدرب ريجوبرت سونج

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.

خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.

خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.

خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.
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