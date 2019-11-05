هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي مرشح لجائزة الموسم.. تفاصيل

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول، وصول هدف محمد صلاح، أمام تشيلسي العام الماضي، للقائمة النهائية لجائزة هدف الموسم ضمن جوائز الشمال الغربي لكرة القدم.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بعد خطف فوز مثير على أستون فيلا بنتيجة 2-1 السبت الماضي، بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني مانشيستر سيتي صاحب الـ 25 نقطة.



ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه فريق جينك البلجيكي يوم الغد الثلاثاء في استاد انفيلد في اطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري ابطال اوروبا.

