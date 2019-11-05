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برلمان

أخبار البرلمان.. النواب يقر عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهذه الهيئة.. وبشرى سارة بشأن تعيينات الخريجين الجدد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الاثنين4 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

البرلمان يقر عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهيئة المتحف المصرى الكبير
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على عدم التزام هيئة المتحف المصرى الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة.

غرامات جديدة لتعطيل عمل الرادار والسير عكس الاتجاه بمشروع قانون المرور الجديد
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، بعد أن أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس إليها.


24 مليونا لـ 45 مستشارا.. برلمانية: رئيس البنك الزراعي يقر بإهدار المال العام أمام البرلمان
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أقرّ بصحة طلبات الإحاطة المقدمة منها وأعضاء آخرين، بإغداق وإهدار ٢٤ مليون جنيه سنويًا على 45 مستشارًا غالبيتهم من المعارف والأصدقاء لتولي مناصب تنفيذية أعلى بالدولة.

بعد قضية راجح ومحمود البنا.. قرار جديد من تضامن النواب بخصوص تقليل سن الطفل لـ 15 عاما
أبدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، اعتراضها واستياءها من عدم حضور وزيرة التضامن غادة والي وممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

بحد أقصي 100 ألف جنيه..النواب يقر نهائيا رسوم التوثيق والشهر العقارى للخبرات السابقة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

تراجع أسعار 10 سلع بعد انخفاض الدولار.. تعرف عليها
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنه بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كان هناك هدف لصندوق النقد الدولى وهو زيادة صادراتنا للخارج والتى لم تزد عن 22 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نسبة صادراتنا للخارج لم يحدث بعد تحرير سعر الصرف.

رئيس البنك الزراعي يزف بشرى سارة بشأن تعيينات الخريجين الجدد
كشف السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 1200 خريج جديد بالبنك في تخصصات مختلفة، من خلال إجراءات صارمة تضمن اختيار الكفاءات.
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