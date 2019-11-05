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مرأة

أنت عنيد بطبعك.. حظك اليوم الثلاثاء لـ مواليد برج العقرب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح، توقعات وحظك اليوم الثلاثاء، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

برج العقرب:

مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.

عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.

صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.
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