أنت عنيد بطبعك.. حظك اليوم الثلاثاء لـ مواليد برج العقرب

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح، توقعات وحظك اليوم الثلاثاء، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



برج العقرب:



مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.



عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.



صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.