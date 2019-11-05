7 لجان يمكنك الترشح لها في انتخابات اتحادات الطلاب.. تعرف عليها

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، ليصبح بعد غد، الخميس، ٧ نوفمبر، هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.



ومن المقرر أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا.



ويأتي هذا نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١٠ نوفمبر أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.



ويستعد الطلاب المرشحون للانتخابات الطلابية بالجامعات لعرض برامجهم الانتخابية في 7 لجان مختلفة، وهي :



- اللجنة العلمية



- اللجنة الاجتماعية



- لجنة الجوالة



- اللجنة الفنية



- اللجنة الرياضية



- اللجنة الثقافية



- لجنة الأسر