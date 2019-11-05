Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خنق وضرب.. عجوز يقيد نجله المدمن ويتعدى عليه بالضرب حتى الموت فى الجيزة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:26 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة _ أحمد مهدي
انهال عجوز بالضرب علي نجله وقام بخنقه حتي الموت بسبب إدمانه للمخدرات وتمكنت مباحث أوسيم من ضبطه. 

تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول "ح.ع"، 22 سنة، جثة هامدة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن والد الشاب وراء قتله، وشرحت التحريات برئاسة العقيد احمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة أن المجني عليه كان شقيا ومدمنا للمواد المخدرة ودائم الهروب من المنزل فأحضره والده للمنزل وقام بتقييده وانهال عليه بالضرب بعصا حتي تهشمت تماما فقام بخنقه فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه. 

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم، من ضبط الأب وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيق في قتل أب لنجله بسبب سرقته 350 جنيها من المنزل في المنيا

بسبب حرمة البيت.. شقيقا الوراق قتلا نجل عمهما طعنا بسكين المطبخ.. صورة

بتهمة قتل ميدو.. تجديد حبس شقيقين مزقا نجل عمهما بالوراق

ترشيحاتنا

الشيطان يدخل بين أبناء الأميرة ديانا.. وميجان ماركل السبب

الطوبة دي بتموتنا.. تعليق ناري من سائق قطار المنصورة بعد إصابته

أول قرار من تركي آل الشيخ بعد زيارة الخطيب في بيته

لماذا نهى الرسول عن الأكل والشرب واقفا؟ الإعجاز العلمي يجيب

اكتتاب ارامكو.. الأسهم من حق الافراد في هذه الدول فقط

ماذا قال محمود الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ له في بيته؟| تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور