خنق وضرب.. عجوز يقيد نجله المدمن ويتعدى عليه بالضرب حتى الموت فى الجيزة

انهال عجوز بالضرب علي نجله وقام بخنقه حتي الموت بسبب إدمانه للمخدرات وتمكنت مباحث أوسيم من ضبطه.

تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول "ح.ع"، 22 سنة، جثة هامدة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن والد الشاب وراء قتله، وشرحت التحريات برئاسة العقيد احمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة أن المجني عليه كان شقيا ومدمنا للمواد المخدرة ودائم الهروب من المنزل فأحضره والده للمنزل وقام بتقييده وانهال عليه بالضرب بعصا حتي تهشمت تماما فقام بخنقه فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.



