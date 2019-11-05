لا تلجأ لـ الواسطة.. نصيحة الأبراج لـ مواليد 5 نوفمبر

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم الثلاثاء ٥ نوفمبر وتوقعات برج العقرب.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 5 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك شهامة وسرعة بديهة ويقظة، وتحب الأسفار والتبادل الفكري.. لديك أيضا روح استقلالية وحب للصدق.



نصيحة:



عام ٢٠١٩ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك لآخر العام.