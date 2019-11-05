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تحذير شديد اللهجة من القومي للتغذية بشأن حلوى المولد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:25 ص
حلوى المولد
حلوى المولد
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هاني حسين
قال مجدي نزيه خبير التغذية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تعليقا على ضبط كميات ضخمة من حلوى المولد الفاسدة، إن عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي تعني أنه من الممكن أن تحتوي على تلوث ميكروبي او كيميائي أو ألوان كيميائية غير آمنة بغرض التحلية.

وأضاف مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" على المستهلك ان يقلل من شراء حلوى المولد لأنه في حال فساد تلك الحلوى لن يدرك المستهلك ذلك".

وتابع مجدي نزيه:" علينا أن نراعي شراء أقل حجم وكمية متاحة من حلوى المولد، وان يتم اختيار الأصناف التي لا يوجد بها عجينة سكرية، ويختار الحلويات التي يوجد بها أقل تدخل خارجي من مواد أخرى".
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