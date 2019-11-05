اخبار الفن.. تطورات وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. حريق فى منزل فنانة شهيرة.. وقرار صادم لابنة أحمد الفيشاوى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
نشوب حريق هائل فى منزل هازال كايا بطلة العشق الممنوع
نشب حريق هائل فى منزل الفنانة التركية هازال كايا وقد استطاع رجال الإطفاء السيطرة على الحريق قبل ان يلتهم المنزل.
مفاجأة .. تامر حسنى مخرجا لأول مرة فى السينما| تفاصيل
كشف المنتج وليد منصور عن أن الفنان تامر حسنى يقوم حاليا بالتحضير الى فيلمه الجديد "مش انا" والذى يعد أولى اعمال شركة تامر حسنى الجديدة.
هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها
كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة زواجها ورغبتها فى الارتباط الفترة الحالية مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا فى الزواج أو الارتباط بأى شخص.
قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد
قامت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بتغيير اسمها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، إلى لينا فاروق الفيشاوي، نسبة إلى جدها الراحل، بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين والدها، وامتناعه عن سداد نفقتها، وألزمته المحكمة بالنفقة قبل أشهر قليلة.
بعد هجومه على الشعراوي| رواد تويتر لـ خالد أبو النجا: خليك في حالك يا مثلي
شن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هجوما شرسا على الفنان خالد أبو النجا بعد الإساءة إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مطالبين بمقاطعته وعدم متابعته على حساباته.
محامى سارة الطباخ يكشف تطورات جديدة فى وقف محمد الشرنوبى عن الغناء
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاءا ، وأوضح حسام السنهوري المستشار القانوني لشركة " ايرث برودكشن " عدة نقاط للرأي العام قائلا في البداية قرار النقابة يتسق مع سلطتها في مراقبة تنفيذ العقود والتزام أعضائها بها، ومحمد الشرنوبي اخل بتعاقده مع" ايرث برودكشن "، وقد تم توثيق هذه التجاوزات بعد التأكد من صحتها .
نشوب حريق هائل فى منزل هازال كايا بطلة العشق الممنوع
نشب حريق هائل فى منزل الفنانة التركية هازال كايا وقد استطاع رجال الإطفاء السيطرة على الحريق قبل ان يلتهم المنزل.
مفاجأة .. تامر حسنى مخرجا لأول مرة فى السينما| تفاصيل
كشف المنتج وليد منصور عن أن الفنان تامر حسنى يقوم حاليا بالتحضير الى فيلمه الجديد "مش انا" والذى يعد أولى اعمال شركة تامر حسنى الجديدة.
هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها
كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة زواجها ورغبتها فى الارتباط الفترة الحالية مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا فى الزواج أو الارتباط بأى شخص.
قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد
قامت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بتغيير اسمها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، إلى لينا فاروق الفيشاوي، نسبة إلى جدها الراحل، بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين والدها، وامتناعه عن سداد نفقتها، وألزمته المحكمة بالنفقة قبل أشهر قليلة.
بعد هجومه على الشعراوي| رواد تويتر لـ خالد أبو النجا: خليك في حالك يا مثلي
شن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هجوما شرسا على الفنان خالد أبو النجا بعد الإساءة إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مطالبين بمقاطعته وعدم متابعته على حساباته.
محامى سارة الطباخ يكشف تطورات جديدة فى وقف محمد الشرنوبى عن الغناء
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاءا ، وأوضح حسام السنهوري المستشار القانوني لشركة " ايرث برودكشن " عدة نقاط للرأي العام قائلا في البداية قرار النقابة يتسق مع سلطتها في مراقبة تنفيذ العقود والتزام أعضائها بها، ومحمد الشرنوبي اخل بتعاقده مع" ايرث برودكشن "، وقد تم توثيق هذه التجاوزات بعد التأكد من صحتها .