بتهمة الفساد.. محكمة جزائرية تأمر بحبس وزيرة سابقة

أفاد التلفزيون الجزائري بإيداع وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي سجن الحراش على خلفية اتهامات بتبديد المال العام وسوء استغلال وظيفتها.



وبحسب صحيفة "النهار" فإن المحكمة أمرت إيداع الوزير السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعدما مثلت الاثنين أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.



ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا.



وذكرت الصحيفة أن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.



وركزت تحقيقات المستشار المحقق،على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة.



ويرجح أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا، كما أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.



وبذلك يكون قد تم حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.