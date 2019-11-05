الرئيس يوجه بتحديث شامل لنظام التعليم الأساسي.. نواب: القيادة السياسية أولت القطاع اهتماما كبيرا منذ 5 سنوات.. ونستشعر الجدية لتطوير المنظومة

ابو طالب: محاور لقاء الرئيس ووزير التعليم علاج لمشكلات مزمنة

برلمانى: الإعداد لتطوير التعليم بدأ من 2014 والقيادة السياسية توليه اهتماما كبيرا

ابو خليل: كنت فى وزارة التربية والتعليم واستشعرت الجدية لتطوير التعليم





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًا ومعرفيًا.





فى البداية، أشاد الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، بالمحاور التى تناولها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والهدف منها، معقبا:"غاية الاهمية وعلاج لمشكلات مزمنة فى التعليم".





وأضاف سمير أبو طالب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان القيادة السياسية بدأت الاعداد لتطوير التعليم الفنى والعام منذ 2014، بكافة مراحله، فالنظر للاهتمام بالتعليم الفنى نجد الدولة فى امس الحاجة له لان خريجيه يصبحون مؤهلين لمتطلبات سوق العمل فى ظل تدفق الاستثمارات الاجنبية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية. معقبا:" مؤسسات الدولة منتفضة منذ فترة لتطوير التعليم والصحة لما لهما من تأثير مباشر على بناء الانسان المصرى".





وأوضح سمير أبو طالب، ان المحاور التى تناولها اللقاء غاية الاهمية فبالنسبة لـ التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين، فهو أمر ضرورى للتغلب مشكلة طالما عانت منها الدولة خلال السنوات الماضية وهو سفرهم للخارج لتحقيق احلامهم فى ظل انعدام الفرصة له فى الدولة، اما عن صياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، فظهر ذلك جليا من خلال تطوير مناهج التعليم وبدء تطبيقها من اولى المراحل "الحضانة".





وتابع سمير أبو طالب: بالنسبة للاستعانة بالخبراء الاجانب فى تطويير التعليم فهو امر ايجابى ويساعد على نقل خبراتهم للنشء ليصبحوا خبراء فى المستقبل، مشيرا إلى ان الكثافة الطلابية من اهم المشاكل التى تسعى الدولة للقضاء عليها عبر انشاء المدارس والفصول وتطوير البنية التحتية للتعليم لتصل المعلومات للطلاب مركزة بدون تشويش.





ومن جانبه أشاد أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، بالمحاور التى تناولها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ولذك لمناقشة آخر جهود الوزارة بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر.





وأكد أحمد أبو خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمام شخصى بملفى التعليم والصحة لما لهما من اهمية قصوى، ودائما يتابع بإستمرار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:" معقبا هذه المتابعه المستمرة تعطى حافزا للقائمين على التعليم لتطويرة".





وتابع أحمد أبو خليل :" بالامس كنت فى وزارة التربية والتعليم واستشعرت حرص وجدية العاملين بها على انجاح المنظومة الجديدة والتغلب على كافة المشاكل من نقص معلمين وكثافة طلابية وما إلى ذلك".





يشار إلى ان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ركز على أبرز 8 محاور وهي:





1- تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر

2- إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجًا ملهمًا

3 - التوجية باستمرار الجهود لتطوير التعليم الأساسي والجامعي

4 - صياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة

5- التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين

6- خطوات تنفيذية لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية

7- تطورات المشروع القومي للقراءة