فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قول محمد بدون سيدنا في الصلاة وإخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ..وهل يجوز الاحتفال بـ عيد الحب

فتاوى تشغل الأذهان

حكم قول محمد بدون سيدنا في الصلاة

حكم الاحتفال بعيد الحب

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود





استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة والاستفتاءات التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى:-





حكم قول محمد بدون سيدنا في الصلاة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير للصلاة، إن مذهب الشافعية أجاز قول سيدنا محمد في الصلاة وقالوا إن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الاتباع، مشيرًا إلى أن الزيادة بـ«سيدنا» لا تخالف الشرع ولا تبطل الصلاة.





كان الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي لدار الإفتاء، قد أكد أنه لا مانع من قول المصلي في تشهد الصلاة الأخير: «اللهم صل على سيدنا محمد» بدلًا من «اللهم صل على محمد».





وأضاف فخر في فتوى له ، ردًا على سؤال: ما حكم تسييد النبي في التشهد الأخير في الصلاة؟ أن حديث: «لا تسيدوني في الصلاة» يدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، متسائلًا: «هل كمال أدب النبي يمنعنا من أن نكون مؤدبين معه؟».





من جانبه ذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا بأس من تقديم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ«سيِّدنا» في التشهد؛ لما في ذلك من كمال الأدب مع حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» رواه مسلم.





وأضاف جمعة في فتوى له أن تسييد النبي صلى الله عليه وسلم؛لا يتنافى مع الامتثال المأمور به شرعًا؛ إذ الأدبُ هو عين الامتثال وحقيقته.









حكم الاحتفال بعيد الحب





قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بـ«الحب» واعتباره مُناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.





وأضاف «ممدوح»، خلال إجابته عن سؤال «ما حكم تخصيص يوم للاحتفال بعيد الحب»: «كما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر»، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصًا بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.





وتابع: «هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين"، مؤكدًا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا.





وطالب «ممدوح» المحتفلين بهذه المناسبة بالحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة، أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي "عيد الحب" لأنه يأتي سنويًا.





هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود