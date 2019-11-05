أسوان تستعد للاحتفال بالمولد النبوى.. وطقوس وعادات وتقاليد متوارثة

الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مناسبة عزيزة وغالية، ينتظرها المواطنون من العام للعام، حيث إنه يتسم بطقوس وعادات وتقاليد يلتف حولها المجتمع الأسواني.



وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد"، هذه الطقوس والمظاهر والأشكال والعادات والتقاليد الراسخة لدى أبناء محافظة أسوان.



ونجد أن إحياء ليالى الاحتفال بمولد رسولنا الكريم سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" خلال هذا العام (1441 هـ /2019 م) يبدأ الاستعداد لها قبل الليلة الكبيرة والختامية بأيام، والمقرر لها السبت القادم، وذلك على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى تنطلق من بداية شهر ربيع الأول.



وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، استعدادًا لاستقبال احتفالات المولد النبوى الشريف.



هذا ما أكد عليه الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مع وقف الإجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد أطباء قسم الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.



وتابع إيهاب حنفى، بأن مديرية الصحة تشن حملات على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها وطريقة تصنيعها وحفظها جيدًا لعدم تعرض المواطنين لأضرار صحية نتيجة التصنيع المخالف لحلوى المولد.



وتلاحظ أن الأسواق بمحافظة أسوان كانت قد بدأت فى عرض حلوى المولد النبوى الشريف التى يقبل الأهالى على شرائها سنويًا فى ذلك الموسم باعتبارها من العادات المتوارثة لإضفاء الفرحة والسرور على أفراد الأسرة.



ونصبت شوادر بيع الحلوى فى السوق التجارى وبالقرب من منطقة المسلة الناقصة والتى تشهد احتفالات المولد النبوى الشريف، فضلًا عن بعض المحلات فى السوق السياحى وشارع السودانيين، وأمام منطقة مسجد الطابية وسط مدينة أسوان، فيما تعددت متاجر بيع حلويات المولد فى الأسواق والشوارع الرئيسية بباقى مدن المحافظة فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.



وفى نفس الوقت يتم إقامة سرادق الاحتفال الذى يختص باستقبال الطرق الصوفية المختلفة التى تشارك في إحياء هذه المناسبة العزيزة والتي تضم حوالى 33 طريقة صوفية تحتفل بالمولد النبوي الشريف من خلال إقامة مجالس يتم فيها إلقاء قصائد للمدح النبوى، والدروس من سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويتم الاحتفال بالمنطقة المخصصة لسرادقات المولد بأرض المعارض بالمسلة الناقصة.



وقال أشرف أمين سعد الدين بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بأسوان، إنه يتم التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية للاستعداد المبكر لإخراج هذه الاحتفالية العظيمة بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الوجه الأكمل وهو الاحتفال الذي تنتظره كل عام العديد من الأسر الأسوانية لإضفاء البهجة والسرور على أبنائهم.



وأضاف بأن المتبع سنويًا هو أن يتم تجهيز المنطقة المخصصة للاحتفال من خلال دعم السرادقات المقامة بالخدمات الأساسية من توصيل الكهرباء والمياه مع توفير كميات الخبز اللازمة للساحات المختلفة، وتخصيص سيارات إسعاف ومطافئ خلال أيام الاحتفال للتدخل السريع للسيطرة علي أي ظروف طارئة والتعامل معها أول بأول.



ومن الطقوس المتبعة ضمن احتفالات الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف يتم تنظيم "الدورة" وهى عبارة عن مسيرة حاشدة تضم عددًا كبيرًا من مريدي الطرق الصوفية وأهالى محافظة أسوان حيث تنطلق من شارع الشهيد محمد مشالى بوسط مدينة أسوان مرورًا بميدان محطة السكة الحديد، ثم إلى طريق كورنيش النيل، وتتجه بعد ذلك إلى الشارع الجديد ومنه إلى شارع شرق البندر بجوار مسجد الطابية، وصولًا إلى أرض المعارض التى تشهد إقامة فعاليات الليلة الختامية للمولد.



ولهذا نجد أيضًا أنه فى هذه اللحظات العطرة التى تشهد مشاركة واسعة من الجميع للاحتفال بمولد خير البرية ورسول الإنسانية ويجتمع له الآلاف من المريدين يتوافدون من كل محافظات الصعيد للاجتماع فى هذا اليوم.



وفى نفس السياق قال الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف السابق إن أسوان تحرص على إقامة هذا الاحتفال كل عام فى موعده من شهر ربيع الأول، ويحضره الحشود الذين يتوافدون على أسوان من كل محافظات الصعيد، ليجتمعوا على هدف واحد وهو حب رسول الله وإحياء ذكرى مولده.



وأضاف بأن برنامج الاحتفال يبدأ عقب صلاة العصر بتجمع الطرق الصوفية أمام ساحة المدينة بمدينة أسوان، وينطلقون فى مسيرة حب وتهليل ومديح بكورنيش النيل وصولًا إلى منطقة أرض المعارض، والتى يستمر فيها باقى برامج الاحتفالية حتى فجر اليوم التالى.



ولهذا فإن الاحتفالات تبدأ من أمام ساحة المدينة بمدينة أسوان، وتتجمع الطرق الصوفية ويبلغ عددها نحو 33 طريقة كل واحدة منهم ترفع العلم الخاص بها، ذات لون معين، ويغلب على هذه الأعلام اللون الأخضر ومنها أيضًا الأسود والأحمر وغير ذلك من الألوان، وبعدها تنطلق "الطوافة" بكورنيش النيل في موكب صوفي حاشد بواسطة الخيول والسيارات وأعلام الطرق الصوفية، ثم شارع صلاح الدين ومنه إلى منطقة الطابية وحتى نهاية المسيرة في موقع الاحتفالات بأرض المعارض.



وهذه المسيرة تشهد تفاعلًا كبيرًا من أهالي أسوان، الذين يصطفون على أرصفة الشوارع لمشاهدة الطرق الصوفية خلال مسيرتها، وتقوم الأسر وأصحاب المحلات بتوزيع الحلوى والمثلجات وبعض الأطعمة الأسوانية الشهيرة التي تعد خصيصا لهذه المناسبة من بينها "البليلة والأرز باللبن وغيرها" ابتهاجًا بذكرى المولد النبوى الشريف.