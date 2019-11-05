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مرأة

بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
أبنة ماجد المصرى
أبنة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
حرصت ماهيتاب ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت أبنة ماجد المصرى فى الصورة بإطلالة محتشمة و انيقة، حيث ارتدت بنطلون أسود كلاسيك و نسقت معه بلوزة سوداء تميزت بانها مرصعة بحبات الترتر اللامعة مما زاد من جمال إطلالتها.

وأنتعلت ماهيتاب أبنة ماجد المصرى حذاء أسود انيق ذا كعب عالى، فيما ارتدت حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الراقية، فيما اختارت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.
بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور
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